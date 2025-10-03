Una masterclass e un concerto aprono l’anno didattico di Proxima Music
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Una masterclass e un concerto inaugurano il nuovo anno didattico di Proxima Music. La scuola cittadina ha avviato i corsi di canto e strumento per tutte le età ma, come tradizione, il periodo di ripartenza sarà scandito anche da un evento aperto alla città per la formazione e la condivisione della musica dal vivo. L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre con una giornata dedicata alla chitarra che, ospitata dalla sede della scuola in via Severi, farà affidamento sulla presenza del Maestro Antonino Ielo che offrirà un’occasione di incontro con la sua arte e il suo repertorio in un viaggio tra molteplici culture, compositori e sonorità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
