Era coperto di sangue, segnato da ferite e tracce evidenti di violenza: così è stato ritrovato Salvatore Ocone, l’uomo accusato di aver ucciso a sassate la moglie Elisa Polcino e il figlio 17enne Cosimo, e di aver ridotto in fin di vita la figlia sedicenne. Una strage familiare consumata a Paupisi, nel Beneventano, martedì scorso. Dopo il duplice omicidio, Ocone si sarebbe allontanato dalla casa per rifugiarsi in una chiesa di campagna, lo stesso luogo che – secondo il suo legale – frequentava spesso nei momenti di crisi. Il 58enne, in evidente stato confusionale, è stato poi rintracciato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, dove è stato fermato e trasferito in carcere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Una maschera di sangue". Femminicio Benevento, la scoperta shock su Salvatore Ocone