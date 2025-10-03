Una marea per la Palestina | come le piazze diventano protagoniste

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestazioni spontanee in tutta Italia e sciopero generale: come la mobilitazione contro il genocidio ha cambiato il volto della politica italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marea - palestina

In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”

Cerca Video su questo argomento: Marea Palestina Piazze Diventano