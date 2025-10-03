Una marea per la Palestina | come le piazze diventano protagoniste
Manifestazioni spontanee in tutta Italia e sciopero generale: come la mobilitazione contro il genocidio ha cambiato il volto della politica italiana.
In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”
Bologna, ora! Una marea umana di decine di migliaia di persone sta attraversando la città proprio in questo momento per Gaza, per la Flotilla, per la Palestina libera. L'Italia s'è desta. Ed è bellissimo esserne parte.
Oggi a Roma eravamo una marea per la Palestina Libera. #BlocchiamoTutto #scioperogenerale #FreePalestine #StopGazaGenocideNow