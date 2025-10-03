Una giornata da piccoli Vigili del Fuoco con Pompieropoli al museo
Diventare pompieri per un giorno, imparare le regole della sicurezza divertendosi e vivere un’avventura indimenticabile: è ciò che attende i bambini e le famiglie sabato 4 ottobre al Palazzo dei Musei di Modena, dove dalle 14.30 alle 18 si tiene Pompieropoli, un evento speciale organizzato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: giornata - piccoli
Il mercato. La giornata diversa di Piccoli. Presa la giovane punta Jallow
Latina aderisce alla giornata della Gentilezza: sport e giochi rivolti ai più piccoli
Ci sono piccoli piaceri che rendono grande una giornata. Un morso a questa delizia e tutto diventa più leggero: la dolcezza che incontra la raffinatezza, il gusto che diventa emozione. • #pasticcerialagodiiseo #lakeiseo #lagodiiseo #dolce #food #italy #dessert - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Piccoli Musei, weekend di aperture straordinarie. Dal Borarium a Psacaropulo https://triesteallnews.it/2025/09/giornata-nazionale-piccoli-musei-trieste-aperture/… - X Vai su X
Casola Valsenio, Distaccamento dei vigili del fuoco in festa. Oltre 20 anni a servizio del territorio - E per l'occasione verrà consegnato il nuovo mezzo in grado di muoversi in terreni franati ... ilnuovodiario.com scrive
Settimana nazionale della Protezione civile: i Vigili del Fuoco aprono le porte a scuole e cittadini - Vigili del Fuoco e Prefettura di Grosseto celebrano la settimana nazionale della protezione civile con le scuole ... Come scrive grossetonotizie.com