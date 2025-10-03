“O cchi spaccanti”, il complimento che Raoul Bova aveva inviato via chat a Martina Ceretti, non è più soltanto un messaggio privato. Quelle due parole sono diventate un marchio registrato, un dominio web e ora persino un potenziale business. Mentre l’attore correva a blindarle all’Ufficio Brevetti, l’artista bresciano Gabriele Picco le aveva già trasformate in opportunità creativa, registrando i domini internet e pensando a una linea di occhiali e lampade. Raoul Bova vince il primo round contro Corona, oscurate chat e audio con Martina Ceretti X Leggi anche › Raoul Bova sugli audio rubati: «Ho fermato un tentativo di estorsione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una frase privata diventa marchio, dominio e potenziale linea di prodotti: l’attore romano l'aveva registrata all’Ufficio Brevetti, ma l’artista bresciano Gabriele Picco lo anticipa sul web e pensa al lancio di oggetti “griffati”