Una frase privata diventa marchio dominio e potenziale linea di prodotti | l’attore romano l' aveva registrata all’Ufficio Brevetti ma l’artista bresciano Gabriele Picco lo anticipa sul web e pensa al lancio di oggetti griffati
“O cchi spaccanti”, il complimento che Raoul Bova aveva inviato via chat a Martina Ceretti, non è più soltanto un messaggio privato. Quelle due parole sono diventate un marchio registrato, un dominio web e ora persino un potenziale business. Mentre l’attore correva a blindarle all’Ufficio Brevetti, l’artista bresciano Gabriele Picco le aveva già trasformate in opportunità creativa, registrando i domini internet e pensando a una linea di occhiali e lampade. Raoul Bova vince il primo round contro Corona, oscurate chat e audio con Martina Ceretti X Leggi anche › Raoul Bova sugli audio rubati: «Ho fermato un tentativo di estorsione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
MARCHIO “Occhi Spaccanti”: la frase virale di Raoul Bova diventa marchio per occhiali - La frase pronunciata da Raoul Bova negli audio WhatsApp inviati alla modella Martina Ceretti potrebbe trasformarsi in una linea di occhiali ... Riporta statoquotidiano.it
Lite sul marchio “occhi spaccanti”: uno scrittore soffia il brand a Bova - Gabriele Picco, bresciano di 51 anni, sarebbe intenzionato ad utilizzarlo per farne un business per vendere occhiali ... msn.com scrive