Una frase privata diventa marchio dominio e potenziale linea di prodotti | l’attore romano l' aveva registrata all’Ufficio Brevetti ma l’artista bresciano Gabriele Picco lo anticipa sul web e pensa al lancio di oggetti griffati

Iodonna.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“O cchi spaccanti”, il complimento che Raoul Bova aveva inviato via chat a Martina Ceretti, non è più soltanto un messaggio privato. Quelle due parole sono diventate un marchio registrato, un dominio web e ora persino un potenziale business. Mentre l’attore correva a blindarle allUfficio Brevetti, l’artista bresciano Gabriele Picco le aveva già trasformate in opportunità creativa, registrando i domini internet e pensando a una linea di occhiali e lampade. Raoul Bova vince il primo round contro Corona, oscurate chat e audio con Martina Ceretti X Leggi anche › Raoul Bova sugli audio rubati: «Ho fermato un tentativo di estorsione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

una frase privata diventa marchio dominio e potenziale linea di prodotti l8217attore romano l aveva registrata all8217ufficio brevetti ma l8217artista bresciano gabriele picco lo anticipa sul web e pensa al lancio di oggetti griffati

© Iodonna.it - Una frase privata diventa marchio, dominio e potenziale linea di prodotti: l’attore romano l'aveva registrata all’Ufficio Brevetti, ma l’artista bresciano Gabriele Picco lo anticipa sul web e pensa al lancio di oggetti “griffati”

In questa notizia si parla di: frase - privata

MARCHIO “Occhi Spaccanti”: la frase virale di Raoul Bova diventa marchio per occhiali - La frase pronunciata da Raoul Bova negli audio WhatsApp inviati alla modella Martina Ceretti potrebbe trasformarsi in una linea di occhiali ... Riporta statoquotidiano.it

frase privata diventa marchioLite sul marchio “occhi spaccanti”: uno scrittore soffia il brand a Bova - Gabriele Picco, bresciano di 51 anni, sarebbe intenzionato ad utilizzarlo per farne un business per vendere occhiali ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Frase Privata Diventa Marchio