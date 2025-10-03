una fisarmonica con pochi eguali joselito festeggia 30 anni di carriera

Per gli appassionati della musica da ballo è una vera istituzione e la sua fisarmonica è capace come poche di sedurre. Ieri ha festeggiato i primi 30 anni di carriera Joselito Boldorini, originario di Barchi, nel Comune di Terre Roveresche, frontman della omonima band ‘Joselito’, un quintetto che da 6 lustri si esibisce nelle piazze e nelle balere di tutto il centro Italia con un repertorio ricco e variegato di musica da ballo. Diplomatosi in fisarmonica col massimo dei voti al conservatorio ‘Rossini’ sotto la guida di Sergio Scappini, Boldorini nel 2000 ha rappresentato l’Italia al trofeo mondiale di fisarmonica svoltosi in Spagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

