Una festa degli animali in piazza Sacro Cuore per le celebrazioni in onore di San Francesco

Domenica 5 ottobre 2025, in piazza Sacro Cuore a Pescara, si terrà un evento dedicato agli animali, organizzato dall’associazione Dog Village – Protezione Animali con il supporto del Comune di Pescara, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi.Il programma prevede dalle 15:30. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pesaro, piazza in festa con gli animali: «Pesaro sarà città pet friendly». L’impegno di sindaco e assessori. In centinaia per il rito della benedizione - PESARO Una piazza allegra e festante quella di ieri mattina per la 34^ edizione della cerimonia di “Benedizione degli animali” organizzata dalle Giacche Verdi Marche di Pesaro, Associazione di ... Si legge su corriereadriatico.it