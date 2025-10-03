Cina, Zambia e Tanzania hanno firmato un accordo da 1,4 miliardi di dollari per rilanciare la Tazara Railway, la storica linea costruita da Mao Zedong negli anni Settanta per collegare la Copper-Belt zambiana al porto di Dar es Salaam sull’Oceano Indiano. La concessione prevede una gestione trentennale affidata alla China Civil Engineering Construction Corporation, controllata statale di Pechino. Il progetto offre a Lusaka un corridoio più rapido per esportare rame verso l’Asia e rappresenta una risposta diretta all’avanzata del Lobito Corridor, il grande progetto ferroviario protagonista del vertice Europa-Africa che l’Italia ha ospitato a giugno. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una ferrovia di Mao per sfidare il progetto occidentale del Corridoio di Lobito