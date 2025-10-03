Una domenica tra acqua terra e cielo | escursione da Altavilla Milicia a Monte Catalfano

Un’esperienza speciale che unisce sport, natura e il fascino senza tempo della falconeria.La giornata comincerà al mattino con una suggestiva uscita di SUP FLAT WATER a cura del SEA SUP CLUB: un’attività guidata e assistita da istruttori brevettati, con visita alla splendida Torre Normanna, vista. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: domenica - acqua

Passeggiata tra le Balze: domenica 31 agosto, alla scoperta dell'Acqua Zolfina

Al voto sotto l'acqua: temporali sulle Marche e temperature in calo (ma domenica pomeriggio migliora). E per domani c'è l'allerta meteo

DOMENICA 5 OTTOBRE, ORE 15.00 DALLA DARSENA E PIAZZA S. BRIGIDA A PIAZZA COLOMBO Sulle tracce dell'acqua pubblica: lavatoi, pozzi, cisterne, barchili, fontane e fontanelle... Un trekking facile e a tappe, in cui parleremo dell'acqua a bor - facebook.com Vai su Facebook

Parrot: i nuovi minidroni vanno in cielo, in terra e… in acqua - La famiglia dei piccoli robot connessi della casa francese si fa sempre più numerosa. Lo riporta panorama.it

Lovere da spettacolo in cielo, terra e acqua - "Lovere Arts” percorso espositivo tra i fondaci, i porticati, i cortili e gli angoli caratteristici nel Borgo Medievale di Lovere venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto. Si legge su bergamonews.it