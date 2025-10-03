Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester è stata uccisa accidentalmente dalla polizia

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’attacco terroristico alla sinagoga di Manchester per lo Yom Kippur, uno dei fedeli uccisi, Melvin Cravitz, è stato colpito accidentalmente da un agente. Lo ha ammesso il capo della polizia, parlando di “tragica conseguenza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

