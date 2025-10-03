Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester è stata uccisa accidentalmente dalla polizia
Durante l’attacco terroristico alla sinagoga di Manchester per lo Yom Kippur, uno dei fedeli uccisi, Melvin Cravitz, è stato colpito accidentalmente da un agente. Lo ha ammesso il capo della polizia, parlando di “tragica conseguenza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vittime - sinagoga
Paura a Manchester, attentato col coltello davanti alla Sinagoga, due le vittime. L’aggressore è stato ucciso dalla Polizia
Manchester, attentato davanti la sinagoga: tre vittime tra cui l’aggressore, aveva una cintura esplosiva
Attentato alla sinagoga a Manchester: «Una delle vittime uccisa dalla polizia». Il killer non aveva una pistola
Le vittime sono state accoltellate fuori da una sinagoga. Quattro feriti gravi. Ucciso l’assalitore, che prima aveva travolto dei passanti con l’auto e indossava una cintura sospetta. La polizia: «È terrorismo, arrestati due presunti complici». @Ste2566 - X Vai su X
Terrore nel Regno Unito: un uomo travolge con l’auto e accoltella un gruppo di persone davanti a una sinagoga di #Manchester. Due le vittime. Il killer – che ha colpito nel giorno della festa ebraica dello Yom Kippur – è stato ucciso dai poliziotti. #Tg1 Natalia - facebook.com Vai su Facebook
Una delle due vittime dell’attacco alla sinagoga di Manchester è stata uccisa accidentalmente dalla polizia - Durante l’attacco terroristico alla sinagoga di Manchester per lo Yom Kippur, uno dei fedeli uccisi, Melvin Cravitz, è stato colpito accidentalmente ... Riporta fanpage.it
Attacco alla sinagoga, una delle vittime uccise dalla polizia - Una delle due vittime dell'attacco alla sinagoga di Manchester nel giorno del Kippur è stata uccisa dal fuoco 'amico' di uno dei poliziotti intervenuti per neutralizzare l'aggressore. Come scrive ansa.it