Una crociera con Costa Favolosa. E’ il regalo dell’azienda ATC2 Service Games di San Miniato ai propri dipendenti: 56 persone hanno partecipato al viaggio vacanza che ha toccato Genova, Barcellona e Marsiglia. Un’iniziativa non comune, che dimostra come l’azienda viva – viene spiegato – non solo come luogo di lavoro, ma soprattutto come spazio di aggregazione e convivialità, come spiega il titolare Luca Lotti: "Come tradizione, normalmente organizzavamo una cena natalizia per i dipendenti. Successivamente abbiamo introdotto anche una seconda cena prima delle vacanze, con un piccolo riconoscimento economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una crociera per tutti i dipendenti: "Fa crescere il gruppo di lavoro"