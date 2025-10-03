Un secondo scontrino in casa Sempio Garlasco la clamorosa rivelazione a Quarto Grado
Un nuovo elemento potrebbe contribuire a fare chiarezza sul caso Garlasco. Durante la puntata di Quarto Grado andata in onda su Retequattro, il giornalista Giammarco Menga ha mostrato in esclusiva uno scontrino appartenente alla famiglia di Andrea Sempio, datato 14 agosto 2007, ovvero il giorno successivo all’omicidio di Chiara Poggi. Il documento è stato rinvenuto tra vecchi incartamenti e riguarda il pagamento di un parcheggio vicino a una libreria di Vigevano, lo stesso luogo in cui Andrea Sempio ha sempre dichiarato di essersi recato anche il giorno dell’omicidio, cioè il 13 agosto. La nuova ricevuta potrebbe rafforzare la versione dei fatti fornita da Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
