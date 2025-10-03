Un rasoio elettrico per tutto | barba e corpo sempre in ordine con Philips OneBlade super sconto del 40%

Per te che ami prenderti cura di barba e corpo, questa promozione è imperdibile: il rasoio elettrico Philips OneBlade 360 è oggi disponibile su Amazon a soli 44,99 euro, con uno sconto del ben 40%. Ricco di funzionalità, è anche possibile collegarlo a un’apposita app per smartphone, per avere sempre tutto sotto controllo. Ordina ora su Amazon Un approccio flessibile alla rasatura. Il punto di forza del Philips OneBlade 360 è la sua lama flessibile, capace di seguire con precisione i contorni del viso. Con ben 12.000 movimenti al minuto, il taglio è rapido anche sui peli più spessi, senza bisogno di ripetere più volte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un rasoio elettrico per tutto: barba e corpo sempre in ordine con Philips OneBlade, super sconto del 40%

