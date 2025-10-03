Un Posto al Sole Anticipazioni | Claudia ritorna e sconvolge Mariella! Castrese in ospedale | come reagirà Sasà?

Comingsoon.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Claudia tornerà sconvolgendo il delicato equilibrio tra Mariella e Guido. Castrese finirà in ospedale e questo potrebbe causare un riavvicinamento con Sasà. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

