Un pianeta vagabondo e ribelle sta crescendo a un ritmo da record divorando 6 miliardi di tonnellate al secondo di gas e polveri

Wired.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tasso di crescita, il più alto mai osservato per un pianeta, suggerisce come i percorsi di formazione di pianeti e stelle siano molto più simili di quanto pensassimo. 🔗 Leggi su Wired.it

