L'autentico spirito dell'Oktoberfest, tra musica, sapori tipici e la migliore tradizione birraia. Il Pin ospiterà un intero weekend dedicato alla tradizione bavarese insieme a tanta buona musica di vario genere. Big assoluto Dale Spalding, membro dal 2008 ad oggi dei Canned Heat, il gruppo noto per il grande successo 'On the road again' del 1968. Lui sarà il protagonista, alle 19, del live di domenica dedicato alla musica tradizionale irlandese. Tutto, però, inizia già da oggi alle 18, e sul palco dalle 19, con lo stesso genere musicale, tocca agli Shady Grove, seguiti alle 21 dai Visibì (folk rock italiano) e dalle 22.

Un pezzo di Bavaria al Pin