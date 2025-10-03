Un padre buono e generoso il sacrificio di Oronzo Epifani non sia vano

Dalla politica e dalla società civile arrivano attestai di cordoglio per la morte di Oronzo Epifani, il 63enne travolto dal nubifragio che ieri sera si è abbattuto sulle campagne di Ostuni“Una tragedia immane – afferma l'europarlamentare Valentina Palmisano- un dramma senza fine quello che ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lautaro Martinez, le parole della moglie Agustina Gandolfo: «Un padre molto buono, molto tenero, ma…»

Il padre di Ragnedda: «Emanuele è buono e altruista, quella sera ha avuto paura di morire. Io gli credo» Dichiarazioni choc in tv: «Mio figlio non è la persona che viene dipinta in queste ore. Mia moglie ha esagerato, è andata sopra le righe». Sulla compagna

«Perparim era un padre buono e generoso» - È una famiglia distrutta, che ancora non riesce a capacitarsi di quanto accaduto, quella di Perparim Tafa, il carpentiere 57enne di origini albanesi residente a Martinengo, vittima giovedì pomeriggio ...

È improvvisamente mancato padre buono e generoso all'affetto dei suoi cari. - I funerali avranno luogo venerdì 12 luglio con l'ultimo saluto alla camera ardente dell'Ospedale ...