Un ottobre rosa pieno di iniziative per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori
Prende il via il mese dedicato alla prevenzione dei tumori con tante iniziative organizzate da Ausl Modena assieme alle associazioni di volontariato e ai Comuni per parlare di sani stili di vita e promuovere l'adesione agli screening oncologici.Camminate di gruppo, incontri pubblici, formazione e.
Le donne al centro, ottobre si tinge di rosa per sconfiggere il cancro tra eventi e visite gratuite
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
Ottobre Rosa 2025: la conduttrice e attrice calabrese Elisabetta Gregoraci è ambasciatrice della prevenzione contro i tumori
SABATO 04 OTTOBRE l'intero centro di Novellara sarà all'insegna dello Shopping in ROSA!!!!! Guepiere assieme a PepitaLab I negozi del centro presentano il "Red Carpet Show" Via Veneto e il portico creativo allestimenti e sorprese dai negoziant
Ottobre Rosa 2025, un mese di iniziative dell'Associazione ASTRO per la prevenzione del tumore al seno - Come ogni anno, da oltre 20 anni, l'Associazione ASTRO ripropone le iniziative ...
Ottobre rosa, un intero mese di iniziative per ricordare l'importanza della prevenzione dei tumori - Camminata in rosa che svolta a Carpi Prende il via il mese dedicato alla prevenzione dei tumori con tante iniziative organizzate da Ausl Modena assieme alle associazioni di volontariato e ai Comuni pe ...