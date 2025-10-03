Un ottobre rosa pieno di iniziative per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori

Prende il via il mese dedicato alla prevenzione dei tumori con tante iniziative organizzate da Ausl Modena assieme alle associazioni di volontariato e ai Comuni per parlare di sani stili di vita e promuovere l’adesione agli screening oncologici.Camminate di gruppo, incontri pubblici, formazione e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it