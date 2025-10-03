Un nonno in classe | educazione intergenerazionale e Service Learning

In un tempo dominato dalla frenesia, dall’individualismo e dalla solitudine emotiva, dove tutto corre veloce e le relazioni sembrano evaporare nell’istante, l’incontro tra generazioni rappresenta una forma di resistenza umana, un gesto rivoluzionario che ridà senso al vivere insieme. Il progetto “Un nonno in classe” non è solo una buona pratica educativa, ma un viaggio dentro l’anima collettiva, un ritorno all’umano, un laboratorio di emozioni vere in cui si rianimano la memoria, l’ascolto profondo, la reciprocità. I nonni, troppo spesso confinati ai margini da una società che adora la giovinezza e teme la fragilità, trovano nella scuola un rifugio e un palcoscenico, un luogo in cui la loro voce, fatta di silenzi e sapienza, viene accolta, onorata, ascoltata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

