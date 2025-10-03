Un milione in piazza per Gaza | l’Italia si mobilita e ora bisognerà ascoltarla

Almeno 300mila persone complessivamente a Roma, 100mila a Milano, altrettante a Bologna, almeno 90 mila a Firenze, ma anche 70mila a Torino, 50mila a Napoli e Brescia, 40mila a Genova, 30mila a Palermo, 20mila a Bari: è una marea umana quella che si è riversata in piazza per Gaza oggi, da Nord a Sud, col volano della giornata di sciopero generale convocato da Usb e Cgil, che al ribasso possiamo quantificare senza timori di smentita in un milione di persone. Una piazza così vasta non si vedeva da vent’anni. Il 3 ottobre 2025 è la giornata di manifestazione più ampia in Italia dallo storico 16 febbraio 2003, quando 3 milioni di persone invasero le piazze per protestare contro l’imminente guerra in Iraq a trazione anglo-americana e a cui il governo di Silvio Berlusconi diede il suo assenso e sostegno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

