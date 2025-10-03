Da domenica 5 al 7 ottobre il biennio di Fashion Design dell’ Accademia di Belle Arti partecipa all’ Expo di Osaka ’Designing Future Society for Our Lives’ con ’ Crossing ThreadsInterlacing Cultures ’, progetto curato dalla docente Elisabetta Zanelli, con la partecipazione di Sara Galofaro, Ludovica Gilardi, Filippo Giordano, Xhoela Sanka, Chiara Toscana e dell’artista ospite Martina Venditti. Il progetto è stato selezionato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e fa parte di ’Wow- We One Wave. Art and design for future lives’, che vede coinvolte nelle stesse date, all’interno del Padiglione Italia progettato dall’architetto Mario Cucinella, sedici istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un maxi telaio e una sfilata per la nuova moda sostenibile