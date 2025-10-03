Centinaia di persone hanno riempito piazza Castello ieri pomeriggio a Monza, per partecipare al corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla. Non solo attivisti, ma soprattutto cittadini comuni, famiglie con bambini, giovani e pensionati: un corteo variegato e pacifico, nato dal basso in pochissimi giorni, mentre da Israele è giunta notizia dell’arresto dell’equipaggio della flotta umanitaria e del suo prossimo rimpatrio nei Paesi di origine. Il corteo monzese, nato in seno alla Rete lotte sociali Monza e Brianza – Usb, Cub, Cobas, Arci Scuotivento, Foa Boccaccio – si è snodato in modo ordinato da piazza Castello a largo Mazzini, attraversando le arterie della periferia sud ovest della città (via Mentana, viale delle Industrie, Corso Milano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un mare di gente per la Flotilla: "Un corteo così non si era mai visto"