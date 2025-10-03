Un locker per la consegna e il ritiro dei pacchi nell' ufficio postale di via Giulio Cesare a Vasto

Nell’ufficio postale di via Giulio Cesare, a Vasto, è stato installato un locker da Locker Italia, la Joint Venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce. Il locker, collocato nei pressi dell’ingresso della sede, è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e consentirà di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

