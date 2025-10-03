Un gruppo di appassionati di astronomia trova nello spazio un diagramma di Venn perfetto | ecco com’è fatto

Per gli appassionati di astronomia e matematica, questa scoperta rappresenta un vero tesoro cosmico. Un gruppo di cittadini astrofili ha individuato una coppia di anelli di segnali radio extragalattici che si intersecano formando un diagramma di Venn quasi perfetto, visibile soltanto attraverso i radiotelescopi. La ricerca, pubblicata il 2 ottobre 2025 sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, identifica questa struttura straordinariamente geometrica come un “odd radio circle” o ORC, letteralmente un cerchio radio anomalo. Gli ORC sono vasti anelli di plasma magnetizzato che emettono radiazione di sincrotrone non termica, visibili esclusivamente alle lunghezze d’onda radio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

