Un gol di Pinamonti regala il primo trionfo in trasferta al Sassuolo | il Verona non sa vincere
Un gol di Andrea Pinamonti regala la prima vittoria in trasferta al Sassuolo: Fabio Grosso vince 1-0 a Verona e si porta a 9 punti in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pinamonti - regala
Verona-Sassuolo 0-1, Pinamonti regala i 3 punti alla squadra di Grosso
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pinamonti regala i tre punti al Sassuolo contro il Verona
Il Como spreca tutto nel finale: prima l’espulsione di Ramon, poi Ekuban regala il pareggio al Genoa nel recupero - facebook.com Vai su Facebook
Un gol di Pinamonti regala il primo trionfo in trasferta al Sassuolo: il Verona non sa vincere - Un gol di Andrea Pinamonti regala la prima vittoria in trasferta al Sassuolo: Fabio Grosso vince 1- Segnala fanpage.it
Verona-Sassuolo 0-1, Pinamonti sbaglia il rigore e segna sulla respinta decidendo il match - Decisamente una sfida salvezza, due squadre che hanno fretta di mettere punti in cascina per gu ... Secondo laziopress.it