Un gol di Pinamonti regala il primo trionfo in trasferta al Sassuolo | il Verona non sa vincere

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gol di Andrea Pinamonti regala la prima vittoria in trasferta al Sassuolo: Fabio Grosso vince 1-0 a Verona e si porta a 9 punti in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pinamonti - regala

Verona-Sassuolo 0-1, Pinamonti regala i 3 punti alla squadra di Grosso

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pinamonti regala i tre punti al Sassuolo contro il Verona

gol pinamonti regala primoUn gol di Pinamonti regala il primo trionfo in trasferta al Sassuolo: il Verona non sa vincere - Un gol di Andrea Pinamonti regala la prima vittoria in trasferta al Sassuolo: Fabio Grosso vince 1- Segnala fanpage.it

gol pinamonti regala primoVerona-Sassuolo 0-1, Pinamonti sbaglia il rigore e segna sulla respinta decidendo il match - Decisamente una sfida salvezza, due squadre che hanno fretta di mettere punti in cascina per gu ... Secondo laziopress.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Pinamonti Regala Primo