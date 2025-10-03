Un giro in canoa poi il maltempo | la tragedia di Daniele finanziere morto a soli 30 anni
Emergono nuovi dettagli sulla morte di Daniele Scotto Rosato, il maresciallo della guardia di finanza di 30 anni scomparso ieri dopo essere uscito in mare in canoa. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina a Capo Miseno, nella stessa zona dove nel primo pomeriggio di ieri era stato avvistato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
