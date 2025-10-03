Un giro in canoa poi il maltempo | la tragedia di Daniele finanziere morto a soli 30 anni

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Daniele Scotto Rosato, il maresciallo della guardia di finanza di 30 anni scomparso ieri dopo essere uscito in mare in canoa. Il suo corpo è stato ritrovato questa mattina a Capo Miseno, nella stessa zona dove nel primo pomeriggio di ieri era stato avvistato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giro - canoa

giro canoa maltempo tragediaUn giro in canoa, poi il maltempo: la tragedia di Daniele, finanziere morto a soli 30 anni - Emergono nuovi dettagli sulla morte di Daniele Scotto Rosato, il maresciallo della guardia di finanza il cui corpo è stato ritrovato stamane a Miseno ... Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Canoa Maltempo Tragedia