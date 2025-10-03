Un giorno anche Gaza andrà raccontata a scuola | come presenteremo ai giovani del futuro la follia odierna?

Da quando è iniziata la macelleria a Gaza e nella Cisgiordania, ciclicamente provo a immaginare come presenteremo alle giovani generazioni future la follia di oggi. Soprattutto come la racconteremo (data la mia età, racconteranno) quando la maggior parte del mondo, oggi sensibile, avrà dimenticato le cause, le conseguenze, le azioni e le responsabilità. Come sapremosapranno costruire prima un immaginario e poi una coscienza della follia che ha travolto anche i buoni di ottant’anni fa? Nei miei quarant’anni di scuola lo studio e il racconto dell’orrore della Shoah l’ho sempre considerato il più potente degli antidoti a razzismo, al totalitarismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

