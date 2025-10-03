Un futuro oltre la guerra | 4 borse di studio per studenti palestinesi
Quattro borse di studio per studenti palestinesi: è il progetto congiunto promosso da fondazione Carige e Università degli studi di Genova. L’iniziativa prevede l’accoglienza di quattro ragazzi e ragazze provenienti dalla Palestina, ai quali sarà offerta la possibilità di frequentare un intero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
