Dopo il successo dell’iniziativa solidale ’Un euro per Irene’, lanciata la scorsa primavera, i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia rinnovano il proprio impegno a sostegno di Irene Dari, la giovane mamma grossetana che, a seguito di uno shock settico causato da un batterio, ha dovuto affrontare l’amputazione degli arti. Fino al 26 ottobre in tutti i punti vendita Conad di Grosseto (via Senegal, via Clodia, via Scansanese, Pet Store) e di Castiglione, i clienti avranno nuovamente la possibilità di donare almeno un euro al momento della spesa, contribuendo così a sostenere il suo percorso di riabilitazione e di adattamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un euro per Irene. Conad riparte con l’iniziativa