Un delicato intervento salva la vita a una bimba di appena 1 mese

3 ott 2025

Un delicato intervento su una bambina di appena un mese di vita e circa un chilo di peso è stato eseguito con successo nell’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania dalle équipe del Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina (Messina) e della Neonatologia dell’ospedale catanese. La piccola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

