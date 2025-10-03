ROMA – Lunedì 6 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Bernardo Leighton – Nel 50° anniversario dell’attentato neofascista a Roma” che colpì Bernardo Leighton e sua moglie, Anita Fresno: un appuntamento di memoria civile ricorderà il leader della Dc cilena attraverso gli interventi e i contributi di politici, studiosi e giornalisti. È previsto nell’occasione un videomessaggio di saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Un convegno sul 50esimo anniversario dell'attentato neofascista a Bernardo Leighton