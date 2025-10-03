Un convegno sul 50esimo anniversario dell’attentato neofascista a Bernardo Leighton

Lopinionista.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Lunedì 6 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegnoBernardo Leighton – Nel 50° anniversario dellattentato neofascista a Roma” che colpì Bernardo Leighton e sua moglie, Anita Fresno: un appuntamento di memoria civile ricorderà il leader della Dc cilena attraverso gli interventi e i contributi di politici, studiosi e giornalisti. È previsto nell’occasione un videomessaggio di saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

un convegno sul 50esimo anniversario dell8217attentato neofascista a bernardo leighton

© Lopinionista.it - Un convegno sul 50esimo anniversario dell’attentato neofascista a Bernardo Leighton

In questa notizia si parla di: convegno - 50esimo

convegno 50esimo anniversario dell8217attentatoUn convegno sul 50esimo anniversario dell’attentato neofascista a Bernardo Leighton - 30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Bernardo Leighton - Secondo lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Convegno 50esimo Anniversario Dell8217attentato