Un membro dell’amministrazione di Donald Trump ha confermato che l ‘ICE sarà presente all’ Half Time Show dell’intervallo del Super Bowl 2026 di Bad Bunny. All’inizio di questa settimana, il rapper portoricano è stato annunciato come headliner del Super Bowl del prossimo anno a febbraio. L’annuncio è arrivato dopo che Bad Bunny ha dichiarato che non sono previste date negli Stati Uniti durante il suo prossimo tour mondiale a causa dei timori che gli agenti dell ‘ICE facciano irruzione nei suoi concerti. Riguardo la sua presenza al Super Bowl, il rapper ha scritto sui canali ufficiali: “Ci ho pensato in questi giorni e, dopo averne discusso con la mia squadra, credo che farò un solo appuntamento negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un consigliere di Trump ha annunciato che l’ICE sarà presente al “vergognoso” Half Time Show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny