Un consigliere di Trump ha annunciato che l’ICE sarà presente al vergognoso Half Time Show del Super Bowl 2026 con Bad Bunny
Un membro dell’amministrazione di Donald Trump ha confermato che l ‘ICE sarà presente all’ Half Time Show dell’intervallo del Super Bowl 2026 di Bad Bunny. All’inizio di questa settimana, il rapper portoricano è stato annunciato come headliner del Super Bowl del prossimo anno a febbraio. L’annuncio è arrivato dopo che Bad Bunny ha dichiarato che non sono previste date negli Stati Uniti durante il suo prossimo tour mondiale a causa dei timori che gli agenti dell ‘ICE facciano irruzione nei suoi concerti. Riguardo la sua presenza al Super Bowl, il rapper ha scritto sui canali ufficiali: “Ci ho pensato in questi giorni e, dopo averne discusso con la mia squadra, credo che farò un solo appuntamento negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Tunisia al centro della diplomazia USA, Saied mostra al consigliere di Trump le immagini di Gaza e invoca "decisioni coraggiose” per la Palestina
Il presidente tunisino mostra al consigliere di Trump le immagini dei bimbi “in agonia” di Gaza
Libia, consigliere di Trump incontra presidente della Camera
Il piano di Trump per Gaza: perché si parla (tanto) di Tony Blair - L'ex primo ministro britannico e leader laburista potrebbe avere un ruolo nel governo della Striscia
Trump e Netanyahu annunciano piano in 20 punti per Gaza: "Una giornata storica" - Trump e Netanyahu presentano un piano di pace in 20 punti per porre fine alla guerra a Gaza: cessate il fuoco, rilascio degli ostaggi e nuova governance.