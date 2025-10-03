Un concerto per fare festa | A Toys Orchestra

Violini, violoncelli, trombe e un coro ‘simil-gospel’. Ma soprattutto giocattoli e compagni di gioco con cui condividere il palco. Sono questi gli ingredienti della grande festa che A Toys Orchestra porta stasera (alle 21,30) all’Estragon per celebrare la fine del tour. Nati nel 1998 ad Agropoli dall’unione fra Enzo Moretto, Ilaria D’Angelis e Raffaele Benevento, da vent’anni lavorano sotto le Due Torri. "Viviamo questo concerto come una grande festa in casa – racconta Moretto –: sistemiamo le luci, gli addobbi, prepariamo qualcosa di buono da magiare perché vogliamo che gli amici si sentano accolti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

