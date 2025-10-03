Un centro antiviolenza. Non per donne, ma per uomini. E non per uomini vittime di eventuali violenze, ma per uomini violenti. È il Cuav: il Centro uomini autori di violenza. A proporre il nuovo servizio sono gli specialisti di Ats della Brianza con il progetto “Da uomo a uomo“, in collaborazione con psicologi e operatori della Psicologia clinica sia dell’Asst di di Lecco, sia del San Gerardo di Monza. "L’obiettivo è la realizzazione di percorsi e programmi di riabilitazione e rieducazione e contrasto alla recidiva per garantire la protezione delle vittime di violenza", spiega Paola Palmieri, direttrice generale dell’Ats della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un centro per uomini violenti. Previsti anche ingressi volontari: "Riabilitiamo e rieduchiamo"