Un capo che non sfiorisce mai declinato in look autunnali dall’eleganza contemporanea

L a camicia floreale d’autunno non sfiorisce, anzi, si rinnova. Dimenticate la solita blusa romantica: piuttosto, un pezzo di carattere, capace di definire l’outfit. L’identikit del must-have di stagione: colletto maschile, tessuti che spaziano dalla seta al cotone più casual, fino al mesh che aggiunge un tocco contemporaneo. Le stampe arboree, in versione micro o maxi, spaziano dal Liberty al romantico, si fanno raffinate, mai troppo bucoliche, e diventano la base ideale per sperimentare nuovi, audaci abbinamenti. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2025? 5 look autunnali da copiare all’insegna dell’eleganza Dal contrasto con il blazer oversize e i pantaloni sartoriali fino agli accostamenti originali con il denim colorato e agli outfit layering sotto maglioni e gilet: ecco come far sbocciare la camicia a fiori nell’Autunno-Inverno 20252026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

