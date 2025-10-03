Un capitano in più per l’Estra | Benetti è sempre uno di noi
Gabriele Benetti ha superato il primo step. La strada è ancora lunga, ma è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno (o almeno provarci) e andare per gradi, sempre con grande fiducia. Il giocatore biancorosso, che alle spalle ha una carriera costellata da gravi infortuni, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro dal professor Zini a Cotignola, in provincia di Ravenna. L’operazione è perfettamente riuscita e, già dai prossimi giorni, Gabriele inizierà il percorso di riabilitazione e recupero: i tempi effettivi per il rientro alla regolare attività sportiva saranno comunicati in seguito, anche se verosimilmente per lui la stagione è finita prima ancora di iniziare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: capitano - estra
https://www.reportpistoia.com/operazione-chirugica-per-gabriele-benetti-sara-capitano-associato-di-estra-pistoia-basket/ Operazione chirugica per Gabriele Benetti: sarà capitano associato di Estra Pistoia Basket Vai su Facebook