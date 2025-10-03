Un calcio ai pregiudizi il Milan Women annuncia | La nostra Noemi è incinta e scatta la policy a sua tutela

Milano, 3 ottobre 2025 – Eravamo abituati ad un comunicato stampa in cui si annunciava l’arrivo di un giocatore, l’esonero di un allenatore, l’esito di un CdA societario. Non ad una “nota“, con felicitazioni alla diretta interessata, per rendere pubblica la gravidanza di una calciatrice. Invece è accaduto, e già questa è una ottima notizia in un mondo, come quello dello sport, dove i diritti delle donne talvolta vengono calpestati e basta far sapere di essere incinta per vedersi stracciare un contratto. Questo al Milan non è successo quando all’alba della nuova stagione (prima della preparazione estiva) Noemi Fedele, 28 anni, portiere, ha avvertito il club di essere in dolce attesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un calcio ai pregiudizi, il Milan Women annuncia: “La nostra Noemi è incinta” e scatta la policy a sua tutela

In questa notizia si parla di: calcio - pregiudizi

Quando invecchiare diventa una colpa: "Diamo un calcio ai pregiudizi"

A Enzo Bearzot piaceva parlare di calcio, in libertà, senza pregiudizi. Gli piaceva farlo anche coi giornalisti. Non era il periodo delle polemiche pretestuose, delle offese, dei casi montati ad arte. Ci trovavamo nella fase intermedia tra Argentina '78 e la preparaz Vai su Facebook

Un calcio ai pregiudizi, il Milan Women annuncia: “La nostra Noemi è incinta” e scatta la policy a sua tutela - Da un anno il club rossonero adotta politiche per “favorire“ la maternità: in determinati casi è previsto anche il rinnovo automatico del contratto ... Da msn.com

Milan Women, anche un'ex pallavolista norvegese fra i nuovi talenti rossoneri - Si chiama Thea Kyvag, ha 21 anni e un passato giovanile come campionessa di pallamano (come sua mamma), finché il calcio ha preso il sopravvento. Come scrive gazzetta.it