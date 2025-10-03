Un anno dopo l’alluvione | La situazione è la stessa

Ilrestodelcarlino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad un anno esatto dall’alluvione del 18 e 19 settembre 2024, l’area compresa tra Loreto e Porto Recanati continua a vivere in uno stato di fragilità idrogeologica. È quanto emerso dall’incontro convocato dal Comitato Alluvione Marche che si è tenuto, nonostante il maltempo, nel parcheggio del McDonald di Loreto, luogo simbolico perché tra i più colpiti dagli allagamenti. Il geologo Massimo Carnevali, incaricato di analizzare la situazione, ha tracciato un quadro critico: "Dopo l’evento dello scorso settembre, la zona a monte e a valle del McDonald era completamente allagata. Oggi la situazione è pressoché la stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un anno dopo l8217alluvione la situazione 232 la stessa

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno dopo l’alluvione: "La situazione è la stessa"

In questa notizia si parla di: anno - dopo

Luisa Emilia Spreafico falciata e abbandonata, il figlio: “Giustizia per mia madre. Dopo un anno mi aspettavo almeno le scuse”

Solo leveling: ritorna il merchandise più atteso dopo un anno di attesa

Fiera di Ottobre, si cambia: via le bancarelle da piazza Samek dopo il flop dell’anno scorso

anno dopo l8217alluvione situazioneUn anno dopo l’alluvione: "La situazione è la stessa" - Il Comitato di cittadini con il geologo Carnevali sulla situazione dell’area tra Loreto e Porto Recanati: "I rischi sono ancora concreti. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Anno Dopo L8217alluvione Situazione