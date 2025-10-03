Ad un anno esatto dall’alluvione del 18 e 19 settembre 2024, l’area compresa tra Loreto e Porto Recanati continua a vivere in uno stato di fragilità idrogeologica. È quanto emerso dall’incontro convocato dal Comitato Alluvione Marche che si è tenuto, nonostante il maltempo, nel parcheggio del McDonald di Loreto, luogo simbolico perché tra i più colpiti dagli allagamenti. Il geologo Massimo Carnevali, incaricato di analizzare la situazione, ha tracciato un quadro critico: "Dopo l’evento dello scorso settembre, la zona a monte e a valle del McDonald era completamente allagata. Oggi la situazione è pressoché la stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno dopo l’alluvione: "La situazione è la stessa"