Un amico si vede nel momento del bisogno | campagna sul decoro urbano

FASANO - L'Amministrazione comunale di Fasano ha rivolto un appello a tutti i proprietari di cani affinché rispettino l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide e pulire le aree imbrattate dalle deiezioni liquide dei loro animali. Si tratta di un semplice ma fondamentale gesto di senso civico e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it