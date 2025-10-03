Un altro morto sul lavoro | camionista di 61 anni schiacciato a Cremona durante le operazioni di carico del tir
Venerdì mattina, intorno alle 11.15, un camionista di 61 anni è morto schiacciato da un container, mentre assisteva alle operazioni carico del suo veicolo. L’incidente è avvenuto a Cremona, nell’area logistica della società Katoen Natie, nella zona del porto canale della città. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per ricostruire l’accaduto, ma le testimonianze degli altri lavoratori hanno già dato una chiara dinamica dei fatti. Sembrerebbe, infatti, che un primo container fosse già stato caricato sul rimorchio del camion della vittima, ma non era ancora fissato. L’uomo si trovava nelle vicinanze, quando un secondo container, agganciato ad un muletto avrebbe urtato il primo facendolo cadere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
