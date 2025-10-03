Un albergo diffuso tra ulivi terrazze e un doppio ristorante sul Golfo del Tigullio | l’esperienza in Liguria che ridefinisce l’ospitalità

3 ott 2025

la forza mare del davanti agli occhi e nel piatto. Nelle colline che dominano il comune di Lavagna c’è Villa Riviera, albergo diffuso che può contare su due ville restaurate a dovere che hanno rivisto la luce poco più di cinque anni fa. In quella che viene chiamata Villa ‘900 c’è Aria, ristorante d’autore da cui si può ammirare tutta la costa, con lo sguardo che si perde a Portofino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

