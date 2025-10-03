Un 2007 salva Farioli! Notte da sogno per Rodrigo Mora

Il Porto di Francesco Farioli continua la sua marcia perfetta: nove vittorie su nove tra campionato e coppa. A decidere la sfida con la Stella Rossa ci ha pensato nel finale il talento classe 2007 Rodrigo Mora, firmando il 2-1 che vale il successo. Sorrisi anche per il Lione di Paulo Fonseca, trascinato dai gol di Martin Satriano, ex Inter ed Empoli, e dal contributo di Ruben Kluivert. Impresa esterna dell’Aston Villa, corsaro a Rotterdam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

