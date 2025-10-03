Uk Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury | sarà prima donna a capo di Chiesa anglicana dopo 500 anni

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento storico per la Chiesa anglicana: per la prima volta, in 5 secoli di storia, l'incarico di Arcivescovo di Canterbury è stato affidato ad una donna. Donna che già in passato ha avuto un altro importante riconoscimento: quello di essere stata la prima "vescova" di Londra Sarah Elizabe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

uk sarah mullally nominata arcivescova di canterbury sar224 prima donna a capo di chiesa anglicana dopo 500 anni

© Ilgiornaleditalia.it - Uk, Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury: sarà prima donna a capo di Chiesa anglicana dopo 500 anni

In questa notizia si parla di: sarah - mullally

Rivoluzione nella Chiesa anglicana, alla guida una donna: il vescovo Sarah Mullally

Sarah Mullally nominata arcivescova di Canterbury: è la prima volta per una donna in quasi 500 anni

Sarah Mullally è la prima donna arcivescovo di Canterbury

uk sarah mullally nominataSarah Mullally nominata prima donna arcivescova di Canterbury - Sarah Mullally è la nuova arcivescova di Canterbury, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Da libero.it

uk sarah mullally nominataL'arcivescova di Canterbury. Sarah Mullally fa la storia, è la prima donna a guidare la chiesa anglicana - Dopo cinque secoli è una donna a prendere le redini, dopo un lungo iter di selezione cominciato dopo le dimissioni di Justin Welby, accusato di avere coperto ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Uk Sarah Mullally Nominata