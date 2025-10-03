Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I padroni di casa devono invertire la rotta dopo il recente periodo negativo, mentre i sardi vogliono rialzarsi dopo l’ultima sconfitta. Udinese vs Cagliari si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 12.30 presso la BluEnergy Arena U DINESE VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Friulano con il morale sotto i tacchi dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Sassuolo, che hanno fatto scattare l’allarme. La squadra di Runjiac era partita bene con 7 punti in tre partite, poi è improvvisamente crollata. Adesso il calendario le offre la possinilità di tornare a fare punti tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Cagliari, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla