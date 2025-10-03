Udine scontro sulla partita Italia–Israele
A Udine cresce l’allarme: attesi migliaia di manifestanti, possibili facinorosi dopo il fermo delle barche della Flotilla. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: udine - scontro
Auto esce di strada sul tornante, si cappotta e rimane in bilico sulla scarpata: feriti i 5 giovanissimi a bordo. Scontro tra vetture a Pavia di Udine
Grave incidente a Udine, scuolabus si ribalta dopo lo scontro con un'auto. Cinque feriti. FOTO
Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con un’auto: feriti 3 adulti e 2 bimbi
TV 12. . UDINE | OMICIDIO IURIGH, SCONTRO IN AULA TRA CONSULENTI SU RICOSTRUZIONE E CAUSA DELLA MORTE Seconda udienza in Corte d’Assise del processo per l’omicidio di Stefano Iurigh, di cui è accusata Silvia Comello. Emerse divergenz - facebook.com Vai su Facebook
A Treppo Grande, Udine, scontro fra un'automobile e uno scuolabus finito ruote all'aria. Tre bimbi e tre adulti feriti, non sono in pericolo di vita. @TgrRaiFVG ?https://rainews.it/tgr/fvg - X Vai su X
Udine, il Comitato per la Palestina non si arrende: "No a Italia-Israele" - Il gruppo attivo in città conferma il corteo per il 14 ottobre e invita tifosi e associazioni sportive a disertare lo stadio Friuli. udinetoday.it scrive
Italia-Israele, Viminale: "Partita in programma a Udine si può giocare" - Israele, in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali, si può giocare ... Da sport.sky.it