Ucraina nuovi sconfinamenti di droni in Germania e Belgio
Droni sconfinano in Belgio e Germania. Chiuso per ore l'aeroporto di Monaco in Baviera. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky, nuovi colloqui Russia-Ucraina mercoledì
Conferenza ricostruzione Ucraina, Zelensky: ‘avremo nuovi aiuti militari’
Droni Shahed, come le armi della Russia contro l'Ucraina hanno cambiato la guerra
Droni russi non intercettabili trasformati in ordigni esplosivi: la nuova strategia di Mosca sulle strade ucraine - I droni russi sono sempre più spesso in agguato lungo le strade ucraine e tendono imboscate ai veicoli militari, trasformando percorsi un tempo relativamente sicuri in zone di