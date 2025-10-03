Ucraina il fotoreporter francese Antoni Lallican ucciso in un attacco con un drone nel Donbass
Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in un attacco con un drone nel Donbass, nell’Ucraina orientale. Lo hanno annunciato le organizzazioni giornalistiche Efj-Ifj e Snj. Anche un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso attacco, secondo la Federazione Europea e Internazionale dei Giornalisti e l’Unione Nazionale dei Giornalisti, che hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
