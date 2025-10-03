Ucraina fotoreporter francese ucciso in un raid con un drone | è la prima volta

Ildifforme.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con lui si trovava anche un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, che sarebbe rimasto ferito nello stesso attacco, come riportano la Federazione Europea e Internazionale dei Giornalisti e l'Unione Nazionale dei Giornalisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina fotoreporter francese ucciso in un raid con un drone 232 la prima volta

© Ildifforme.it - Ucraina, fotoreporter francese ucciso in un raid con un drone: è la prima volta

In questa notizia si parla di: ucraina - fotoreporter

Ucraina, fotoreporter francese ucciso in attacco con drone

Guerra Ucraina, fotoreporter francese ucciso in raid con drone nel Donbass. LIVE

Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta

ucraina fotoreporter francese uccisoFotoreporter francese ucciso da drone in Ucraina, ferito il collega. La denuncia del sindacato: «È un crimine di guerra» - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso da un attacco di drone a circa 15 chilometri ... Si legge su msn.com

ucraina fotoreporter francese uccisoUn giornalista francese, Antoni Lallican, ucciso da un drone in Ucraina. Cosa è successo - Il fotoreporter francese Antoni Lallican è stato ucciso venerdì mattina, alle 9:20 ora locale, in un attacco di droni nella regione del Donbass. Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Fotoreporter Francese Ucciso