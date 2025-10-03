Ucraina | fotoreporter francese ucciso in un bombardamento di droni russi nel Donbass
Roma, 3 ottobre 2025 – Un fotoreport francese, Antoni Lallican, è rimasto ucciso in un bombardamento condotto da alcuni droni russi nel Donbass. Lo riferisce il quotidiano Le Figaro, spiegando che il 38enne è morto nei pressi di Kostiantynivka mentre s tava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte. Da quanto si apprende, Lallican si trovava in auto con il collega ucraino George Ivanchenko, che è rimasto gravemente ferito. A nulla sono valsi l’equipaggiamento protettivo e il giubbotto antiproiettile con la scritta ‘Press’. Lallican lavorava dal 2019 presso lo studio Hans Lucas, che collabora con numerosi media francesi ( Le Monde, Le Figaro, La Croix, Mediapart e Liberation ) e internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ucraina - fotoreporter
Ucraina, fotoreporter francese ucciso in attacco con drone
Guerra Ucraina, fotoreporter francese ucciso in raid con drone nel Donbass. LIVE
Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta
Il fotoreporter fiorentino Niccolò Celesti ha lasciato la missione della Global Sumud Flotilla. Niccolò, dove ti trovi adesso? Sono a Creta, in un porticciolo vicino Lerapetra, tornerò in Italia. Devo portare avanti l’altra missione umanitaria che svolgo in Ucraina e p - facebook.com Vai su Facebook
Fotoreporter francese ucciso da drone in Ucraina, ferito il collega. La denuncia del sindacato: «È un crimine di guerra» - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso da un attacco di drone a circa 15 chilometri ... Secondo msn.com
Un giornalista francese, Antoni Lallican, ucciso da un drone in Ucraina. Cosa è successo - Il fotoreporter francese Antoni Lallican è stato ucciso venerdì mattina, alle 9:20 ora locale, in un attacco di droni nella regione del Donbass. Segnala tg.la7.it