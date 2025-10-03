Ucraina | fotoreporter francese ucciso in un bombardamento di droni russi nel Donbass

Roma, 3 ottobre 2025 – Un fotoreport francese, Antoni Lallican, è rimasto ucciso in un bombardamento condotto da alcuni droni russi nel Donbass. Lo riferisce il quotidiano Le Figaro, spiegando che il 38enne è morto nei pressi di Kostiantynivka mentre s tava realizzando un reportage  a circa quindici chilometri dalla linea del fronte. Da quanto si apprende, Lallican si trovava in auto con il collega ucraino George Ivanchenko, che è rimasto gravemente ferito. A nulla sono valsi l’equipaggiamento protettivo e il giubbotto antiproiettile con la scritta ‘Press’. Lallican lavorava dal 2019 presso lo studio Hans Lucas, che collabora con numerosi media francesi ( Le Monde, Le Figaro, La Croix, Mediapart e Liberation ) e internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

