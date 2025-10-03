ucraina fotoreporter francese ucciso in attacco con drone

Il fotoreporter francese Antoni Lallican è stato ucciso da un drone in Ucraina. Ne danno notizia le Federazioni Internazionale ed Europea dei Giornalisti (IFJ-EFJ), esprimendo le loro condoglianze alla famiglia e ai parenti di Lallican. Le Federazioni, si legge in una nota, “ condannano questo crimine di guerra e chiedono alle autorità di avviare un’indagine per identificare i responsabili”. È la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone in Ucraina. Le circostanze dell’incidente, avvenuto venerdì mattina alle 9.20, ora locale, sono ancora oggetto di inchiesta. Un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

